Яя Туре: «Очень счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата»

Тренер «Ахмата» Яя Туре опубликовал видео с тренировки команды. Ранее он вошел в тренерский штаб и поучаствовал в первой тренировке.

«Очень счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата», — написал ивуариец в Instagram. — Спасибо «Ахмату» за очень теплый прием».

14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Главным тренером команды является Андрей Талалаев. В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в Тинькофф-РПЛ.