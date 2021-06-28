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Яя Туре: «Очень счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата»

17:14
Яя Туре. Фото ФК «Ахмат»
Яя Туре. Фото ФК «Ахмат»
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Тренер «Ахмата» Яя Туре опубликовал видео с тренировки команды. Ранее он вошел в тренерский штаб и поучаствовал в первой тренировке.

«Очень счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата», — написал ивуариец в Instagram. —  Спасибо «Ахмату» за очень теплый прием».

Публикация от Yaya Toure` (@realtoureyaya)

14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Главным тренером команды является Андрей Талалаев. В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в Тинькофф-РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQqmxyTH1uA/

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Евгений Петров все материалы автора
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