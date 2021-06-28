Яя Туре: «Очень счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата»
17:14
Тренер «Ахмата» Яя Туре опубликовал видео с тренировки команды. Ранее он вошел в тренерский штаб и поучаствовал в первой тренировке.
«Очень счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата», — написал ивуариец в Instagram. — Спасибо «Ахмату» за очень теплый прием».
14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.
Главным тренером команды является Андрей Талалаев. В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 11-е место в Тинькофф-РПЛ.
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