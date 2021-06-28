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Нападающий Роман Минаев перешел в «Ротор»

17:54
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Нападающий тульского «Арсенала» Роман Минаев стал игроком «Ротора», сообщает сайт клуба.

Вторую часть прошлого сезона 23-летний форвард провел в аренде в «Тамбове». Всего в Тинькофф РПЛ-2020/2021 он сыграл 10 матчей.

Ранее появилась информация, что волгоградцы ведут переговоры с защитником Арсением Логашовым, доигрывавшим сезон в аренде в «Химках».

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/

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