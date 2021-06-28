Нападающий Роман Минаев перешел в «Ротор»
17:54
Нападающий тульского «Арсенала» Роман Минаев стал игроком «Ротора», сообщает сайт клуба.
Вторую часть прошлого сезона 23-летний форвард провел в аренде в «Тамбове». Всего в Тинькофф РПЛ-2020/2021 он сыграл 10 матчей.
Ранее появилась информация, что волгоградцы ведут переговоры с защитником Арсением Логашовым, доигрывавшим сезон в аренде в «Химках».
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