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Бывший спортивный директор «Локомотива» раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ

15:20
Эрик Штоффельсхаус. Фото ФК «Локомотив»
Эрик Штоффельсхаус. Фото ФК «Локомотив»
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» высказался о лимите на легионеров в Тинькофф РПЛ — 17 россиян плюс восемь легионеров в общей заявке на сезон.

— Я работал в России, у меня сформировалось четкая позиция, что лимит на легионеров тормозит развитие футбола. Здесь критерий простой. За десять лет существования лимита стало лучше? Если ответ отрицательный, значит, лимит не достигает своих целей.

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Я противник любых ограничений. Да, говорят, что в топ-клубах выпускникам академий без лимита не найдется места. Но давайте обратимся к Германии. Разве в «Баварии» играет много выпускников? Нет, они растут в других командах. Как Киммих, который прошел «Штутгарт», «Лейпциг», только после этого оказавшись в Мюнхене. Нойер пришел из «Шальке». И так далее.

Так и в России — если в «Зените» уровень конкуренции слишком высокий для выпускника академии, то он может совершенно спокойно начать с «Урала» или «Уфы», там прогрессировать и дорастать до топ-клуба. Это нормальный путь. А если ты настолько крут, как Миранчук, то никакой лимит тебя не остановит. Разве кто-то отказался бы от 18-летнего Головина в пользу иностранца? Нет. Это не вопрос денег — вопрос качества.

Объясняю самый естественный и логичный путь для спортивного директора клуба. Первое — смотрим, кто есть в академии для основы. Это подготовленный своими силами игрок, у него есть особое отношение к клубу, он бесплатный. Если нет подходящего, то изучаем варианты в России — местные знают язык, адаптированы к лиге. И только если не находишь подходящего варианта в стране, то обращаешь внимание на зарубежный рынок. Любой руководитель клуба будет работать только так, не станет искусственно тащить иностранца, если есть россиянин не хуже.

С лимитом же все встает с ног на голову. Ты не смотришь, какой игрок сильнее, ты жестко ограничен. Скажем, у тебя установка — на правый фланг обороны найти россиянина. Потому что легионеры требуются тренеру в атаке, в центре. Но ты видишь, что соответствующего уровню твоего клуба доступного правого защитника-россиянина нет. И что делать? Начинаются искусственные вещи. Играют те, кто этого, возможно, и не заслуживает. А потом удивляемся — почему в еврокубках уступили. А потому что действия вне логики. И вся команда это видит.

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