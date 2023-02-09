Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:36

Дюрица: «Баринов не должен расстраиваться срыву трансфера в «Бешикташ». У него еще все впереди»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица высказался о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не перейдет из московского клуба в «Бешикташ».

«Жалко, что такой хороший футболист, как Дима Баринов не перешел в «Бешикташ». Он профессионал и капитан «Локомотива», у него еще все впереди. Если сейчас у Баринова и его команды начнется подъем во второй части сезона, то шансы в Европе конечно будут. Европейские клубы следят за Димой.

Баринов не должен расстраиваться срыву своего трансфера в «Бешикташ». Он должен себя мотивировать и работать еще больше. Пока важна хорошая игра не только для Дмитрия, но и для всего «Локомотива». Если все совпадет, то у Баринова будет шанс попробовать себя в другом клубе», — цитирует Дюрицу Sport24.

Ранее турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» заявил, что «Бешикташ» больше не рассматривает трансфер Баринова.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-09-dyuritsa-barinov-ne-dolzhen-rasstraivatsya-sryvu-svoyego-transfera-v-beshiktash-u-nego-vse-vperedi
Дмитрий Баринов
Ян Дюрица
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»
Игонин: «Бразильских легионеров в «Зените» никто не держит»
«Химки» объявили о подписании нападающего Маркоса Гильерме
Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!»
Билялетдинов рассказал о тренировках Седрика Гогуа в «Химках»
Дзюба: «Сейчас не время слов, а время дела. Постараюсь помочь «Локомотиву»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «РФС, установите новый лимит на легионеров — 2-3 иностранца в заявке. Я требую этого!»

«Химки» объявили о подписании нападающего Маркоса Гильерме
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости