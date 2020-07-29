Полузащитник Олег Шатов обратился к болельщикам «Зенита». После семи лет в составе сине-бело-голубых он покинул клуб.

«Дорогой «Зенит», дорогой Санкт-Петербург, дорогие болельщики! Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет, — приводит слова Шатова официальный сайт клуба. — За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.

Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо «Зенита».

Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.

Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь — я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом".

«Зенит» объявил об уходе Шатова