«Зенит» объявил об уходе Шатова

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Олега Шатова. Срок действия соглашения между хавбеком и сине-бело-голубыми подошел к концу.

В 2013 году Шатов присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых он провел 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Хавбек в составе питерцев стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

На счету 29-летнего россиянин в прошедшем сезоне 3 гола и 6 результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

У Шатова есть предварительная договоренность о контракте с «Рубином».