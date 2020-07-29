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«Зенит» объявил об уходе Шатова

10:05
Олег Шатов. Фото ФК «Зенит»
Олег Шатов. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Олега Шатова. Срок действия соглашения между хавбеком и сине-бело-голубыми подошел к концу.

В 2013 году Шатов присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых он провел 200 матчей, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Хавбек в составе питерцев стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

На счету 29-летнего россиянин в прошедшем сезоне 3 гола и 6 результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

У Шатова есть предварительная договоренность о контракте с «Рубином».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-07-29-oleg-shatov-pokidaet-zenit.htm

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