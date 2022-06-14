Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости введения в футболе чистого игрового времени.

«Не думаю, что это нововведение будет принято. Это просто мнение президента, который не первый раз его высказывает. К этому надо отнестись как к любой другой идее. Конечно, эта задумка не уйдет в песок. Думаю, будут назначены специальные комиссии и проведены эксперименты. Чтобы такой эксперимент провести, нужно коллективное мнение тренеров, руководителей клубов, судей. Если они решат провести эксперимент, значит, он пройдет в течение примерно двух лет, и только после этого будет принято решение», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Инфантино заявил, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46-48 минут.

13 июня на заседании IFAB было принято решение утвердить правило, которое на постоянной основе позволяет командам использовать пять замен в одном матче.