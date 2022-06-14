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«Спартак» представил смену номера Промеса в стиле Netflix

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Видеоролик «Спартака» в стиле Netflix.
Фото Youtube.com, ФК «Спартак»
Видеоролик «Спартака» в стиле Netflix о Квинси Промесе.
Фото Youtube.com, ФК «Спартак»
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Официальный Youtube-канал «Спартак» опубликовал новое видео о полузащитнике Квинси Промеса в стиле стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix.

В ролике красно-белые сообщили, что 30-летний Промес сменил свой игровой номер на 10-й. Ранее нидерландский футболист выступал под 24-м. «Спартак» показал хайлайты с действиями игрока на поле в режиме сериала с двумя сезонами и объявлением о скором начале третьего.

Видеоролик «Спартака» в стиле Netflix о Квинси Промесе. Фото Youtube.com, ФК «Спартак»
Видеоролик «Спартака» в стиле Netflix о Квинси Промесе.
Youtube.com, Фото ФК «Спартак»

До конца сезона-2021/22 под десяткой «Спартака» был хавбек Зелимхан Бакаев. Россиянин покинул клуб в июне на правах свободного агента.

Промес играл за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и вернулся в команду в 2021 году. Вместе с москвичами он становился чемпионом России-2016/17, обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2021/22 и выигрывал Суперкубок страны-2017.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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