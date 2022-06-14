«Спартак» представил смену номера Промеса в стиле Netflix

Официальный Youtube-канал «Спартак» опубликовал новое видео о полузащитнике Квинси Промеса в стиле стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix.

В ролике красно-белые сообщили, что 30-летний Промес сменил свой игровой номер на 10-й. Ранее нидерландский футболист выступал под 24-м. «Спартак» показал хайлайты с действиями игрока на поле в режиме сериала с двумя сезонами и объявлением о скором начале третьего.

Видеоролик «Спартака» в стиле Netflix о Квинси Промесе. Youtube.com, Фото ФК «Спартак»

До конца сезона-2021/22 под десяткой «Спартака» был хавбек Зелимхан Бакаев. Россиянин покинул клуб в июне на правах свободного агента.

Промес играл за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и вернулся в команду в 2021 году. Вместе с москвичами он становился чемпионом России-2016/17, обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2021/22 и выигрывал Суперкубок страны-2017.