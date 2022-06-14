Бакаев может подписать контракт с «Зенитом» на четыре года

Руководство «Зенита» начало активную фазу переговоров по подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

По данным Metaratings.ru, стороны уже согласовали некоторые детали контракта, но пока не могут договориться о сроках соглашения. Компромиссным вариантом является подписание четырехлетнего контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что на этой неделе должен состояться решающий раунд переговоров между представителями Бакаева и руководством «Зенита».

25-летний футболист покинул «Спартак» на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.