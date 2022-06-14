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Сегодня, 11:51

Бакаев может подписать контракт с «Зенитом» на четыре года

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руководство «Зенита» начало активную фазу переговоров по подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.

По данным Metaratings.ru, стороны уже согласовали некоторые детали контракта, но пока не могут договориться о сроках соглашения. Компромиссным вариантом является подписание четырехлетнего контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что на этой неделе должен состояться решающий раунд переговоров между представителями Бакаева и руководством «Зенита».

25-летний футболист покинул «Спартак» на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 хавбек забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-vstupil-v-aktivnuyu-fazu-peregovorov-po-bakaevu-poluzashchitnik-mozhet-podpisat-kontrakt-na-ch-1289170/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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Обе забьют - да

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2.10
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
4
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Динамо – Сочи
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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