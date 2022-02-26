Вячеслав Колосков оценил игру «Спартака» в матче с ЦСКА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (0:2).

«Дерби получилось, а вот игра не очень, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт». — В «Спартаке» как всегда присущий им хаос, не чувствуется, что игра как-то поставлена. Задумок никаких. У ЦСКА все были прекрасно готовы, игра смотрелась. Все очень понравились, особенно Языджи и Карраскаль. Они в полном порядке. Остальные тоже хорошо провели этот матч.

Что насчет «Спартака»? Ни один себя не проявил должным образом. В принципе, как и те, кто уже давно в команде — Соболев, Зобнин и Умяров. Последний так вообще, постоянно пулял мяч в небеса. «Спартак» меня расстроил, а вот армейцы понравились».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. ЦСКА занимает четвертое место.