Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) оценил игру новичка Кристофера Мартинса. Также итальянец добавил, что первый гол стал определяющим.

— Показалось, что Мартинс был одним из худших сегодня. Как оцените его игру?

— Я пришел сюда в большой проект. Сейчас мы заложили базу для него. У нас в команде семь игроков моложе 21 года. Им непросто вписываться и играть в «Спартаке». Мне приятно закладывать эту базу. Я доволен игрой Мартинса. У него была небольшая проблема с голеностопом, так же как и у Джикии.

Первый гол стал определяющим. В таких играх детали определяют результат. У нас есть проблемы с реализацией и мы будем над ней работать. В целом, мы на правильном пути. Сейчас команда расстроена, но команда должна двигаться вперед.