29 апреля, 17:55

Фетисов — о возвращении пива на стадионы: «Никакого импорта — будем продавать только российское!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что клубы РПЛ готовят обращение с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах.

29 апреля об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Если это предложение футболистов, то пусть лучше в футбол играют, а если это менеджмент, то пускай организуют матчи. Пиво является частью мирового спорта, а так как мы сейчас не в нем, то здесь сложно о чем-то говорить. Пусть нам вернут флаг и гимн, тогда разрешим пиво на стадионах. И будем продавать только российское! Никакого европейского и американского», — сказал Фетисов «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

  • Марио Супермарио

    Можно и белорусское. "Лидское" есть очень хорошее

    30.04.2025

  • Rosinant

    Пиво может быть любым, главное, чтобы туалетов было достаточно.

    30.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Запад рукоплещет геостратегам!))) бульше бухла!))) наливай!))) гойда!)))

    30.04.2025

  • france64

    К старости видать, травмы головы во всю дают о себе знать.

    30.04.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Дурашка, каки это связано-то ?? Только размахивая российским флагом, можно пиво пить ?? Или, как он в ЕДРО вступить, и тебе пива дадут??

    29.04.2025

  • Спринт

    Пиво лучше - чем вода! Водка то-же .. но дороже! Вот газ-вода, вот энто - да!

    29.04.2025

  • crazymax

    Похоже на должности берут только идиотов!

    29.04.2025

  • Славомудр Приморский

    ...и этого Роднина покусала (((

    29.04.2025

  • IQ-87%

    Золотой ты человек--Вячеслав-все о народе думаешь

    29.04.2025

  • Magirus

    Очень заманчивое предложение, а тем более, что у меня уже налито. Готовлюсь к футболу. Жаль, что не могу поставить ещё один плюс за такую прекрасную идею, пан Юзеф! Panie i panowie! Brawo i na zdrowie!

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    Нам бы пожрать вволю, а без алкоголя проживем. В общем, наливайте, пан Магирус!

    29.04.2025

  • Magirus

    А вот это уже удар ниже пояса, пан Юзеф, но я попробую вам тоже дать совет. Без спиртного пойла -легче жить достойно, Без вина и водки-очень хорошо, А ещё без пива, мило и красиво, Всем полякам это нужно знать давно!

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    А нам, полякам, что делать, пан Магирус?

    29.04.2025

  • Magirus

    А вот у меня совсем другое предложение, пан Юзеф. Мысль об алкоголе навсегда отринуть, О "культурной пьянке" насовсем забыть! Русский-значит трезвый, здравый и разумный, Трезвость в наших семьях надо возродить!

    29.04.2025

  • shpasic

    ну, для этого сначал нужно Петрова-Водкина сделать гендиром какого-нибудь клуба РПЛ

    29.04.2025

  • shpasic

    "чужой жратвы не надобно. пусть нет - зато своя!"

    29.04.2025

  • Фирсыч

    " Пусть нам вернут флаг и гимн, тогда разрешим пиво на стадионах. " Фетисов совсем умом тронулся. ФИФА пофиг продают у нас пиво на стадионах, или не продают.

    29.04.2025

  • IQ-87%

    Ни как нет-товарищь пан

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    И не вздумайте пить иностранную отраву.

    29.04.2025

  • IQ-87%

    Всеми руками-ногами и глотками -за -пойло наше все-там у меня буква просела -ну и так понятно

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    Все правильно Фетисов говорит. Никакого западного пойла на стадионах! Только российское!

    29.04.2025

  • оппонент

    Да Славик. Чувствуется, что ты пивом запивал что-то покрепче, когда горлопанил. Ну сколько можно продать пива на стадионе, где 10000 зрителей? Даже если предположить немыслимое и каждый десятый выпьет по кружке ценой в 200 руб (дороже просто брать не будут). Это 200000руб выручки. Посчитай затраты - прослезишься.

    29.04.2025

  • Sergey Sparker

    Павел Пивоваров оправдывает свою фамилию полностью! Молодец! Российское пиво примерно то же что российские автомобили. Сравнение, например, с немецким пивом это мерседес - жигули. Фетисову вообще заткнуться надо. В свое время сквозанул за долларами совершенно неприлично и подло. Тьфу на него.

    29.04.2025

  • 1~18

    Тогда уж и водку давайте, чтобы деньги на ветер не выкидывать.

    29.04.2025

  • Berkut-7

    Уахаха.

    29.04.2025

    • Медведев назвал глупыми заявления о помощи «Зениту» со стороны судей

    Дзюба: «Крутых и ярких футболистов стало меньше. Молодых игроков больше знаю по FIFA»
