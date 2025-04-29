Фетисов — о возвращении пива на стадионы: «Никакого импорта — будем продавать только российское!»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что клубы РПЛ готовят обращение с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах.

29 апреля об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Если это предложение футболистов, то пусть лучше в футбол играют, а если это менеджмент, то пускай организуют матчи. Пиво является частью мирового спорта, а так как мы сейчас не в нем, то здесь сложно о чем-то говорить. Пусть нам вернут флаг и гимн, тогда разрешим пиво на стадионах. И будем продавать только российское! Никакого европейского и американского», — сказал Фетисов «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.