Ролан Гусев считает, что Дзюба может забить 200 голов в чемпионатах России

Лучший бомбардир чемпионата России 2002 года в составе ЦСКА Ролан Гусев высказался о рекорде форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Футболист забил 144 гола в РПЛ.

«Дзюба молодец, можно любить, можно не любить, но тому, что он сделал, можно только поаплодировать. Можно по-разному к нему относиться, но рекорд останется в истории, он вписал свое имя навсегда. Конечно, этот рекорд значим для чемпионата России. Само слово «рекорд» всегда значимо, сказать, что это ерунда, может только глупый человек. Я думаю, что он еще года три-четыре поиграет. Вполне возможно забить 200 голов, Артем является забивным нападающим, у него хорошее голевое чутье. Возможно, не все голы с «Зенитом», но я думаю, что наколотит еще полтинник», — цитирует Гусева ТАСС.

«Зенит» с 29 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.