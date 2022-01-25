Встреча Левитина с владельцами клубов РПЛ перенесена на неопределенный срок

Встреча помощника Путина с клубами РПЛ перенесена на неопределенный срок

Встреча помощника президента РФ Владимира Путина и члена попечительского совета РФС Игоря Левитина с владельцами клубов РПЛ перенесена на неопределенный срок, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС уведомил клубы РПЛ о переносе встречи из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. Новая дата встречи неизвестна. Она пройдет в формате видеоконференции.

На встрече должны были обсудить введение Fan ID в РПЛ, лимит на легионеров и другие вопросы.