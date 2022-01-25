«Уфа» поздравила Бауэра с днем рождения, убрав его из заявки

Футбольный клуб «Уфа» отзаявил полузащитника Морица Бауэра. По информации сайта РПЛ, произошло это накануне дня рождения швейцарца — сегодня ему исполнилось 30 лет.

За уфимскую команду он выступал на позициях защитника и полузащитника с февраля прошлого года. Сначала его арендовали у английского «Сток Сити», а в июле он стал свободным агентом и подписал контракт на два сезона.

Морицу Бауэру — 30! ?



С днём рождения! ? pic.twitter.com/cEEdea9ctY — ФК УФА (@UfaFc) January 25, 2022

В чемпионате России-2021/22 Бауэр провел девять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее игрок выступал за «Селтик», «Рубин» и «Грассхоппер».