Сбор судей РПЛ пройдет в феврале в Турции

Сбор арбитров РПЛ этой зимой состоится в Турции с 3 по 14 февраля. На него приглашены 20 судей, 38 ассистентов, 20 инспекторов и 10 судейских инструкторов.

4 февраля рефери ждут письменный экзамен и видеотест по правилам игры, а также тесты по физической подготовке. Те, кому не удастся их пройти, не получат назначений на матчи второй части сезона.

9 и 11 февраля российские арбитры будут судить товарищеские матчи. Предполагается, что каждому выделят по одному тайму.