Чемпионат России, 8-й тур: трансляции и результаты всех матчей
15:25
8-й тур Тинькофф — чемпионата России.
18 сентября, пятница
«Краснодар» — «Химки» (начало — в 20.00 (мск))
Видеотрансляция матча на «Матч Премьер«
19 сентября, суббота
Видеотрансляция матча на «Матч Премьер«
«Ростов» — «Ротор» (отменен из-за коронавируса)
20 сентября, воскресенье
«Локомотив» — «Тамбов» (19:00)
21 сентября, понедельник
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Как завершится матч «Рубин» — «Спартак»?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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