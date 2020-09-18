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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чемпионат России, 8-й тур: трансляции и результаты всех матчей

15:25
Наиль Умяров и Доменико Тедеско. Фото Андрей Фетисов
Наиль Умяров и Доменико Тедеско. Фото Андрей Фетисов
8-й тур Тинькофф — чемпионата России.

18 сентября, пятница

«Краснодар» — «Химки» (начало — в 20.00 (мск))

Видеотрансляция матча на «Матч Премьер«

Краснодар — Химки

19 сентября, суббота

«Урал» — «Зенит» (16.30)

Видеотрансляция матча на «Матч Премьер«

Урал — Зенит

«Ростов» — «Ротор» (отменен из-за коронавируса)

Ростов — Ротор

20 сентября, воскресенье

«Арсенал» — «Сочи» (14:00)

Видеотрансляция матча

Арсенал Т — Сочи

«Уфа» — ЦСКА (14:00)

Видеотрансляция матча

Уфа — ЦСКА

«Рубин» — «Спартак» (16:30)

Видеотрансляция матча

Рубин — Спартак

«Локомотив» — «Тамбов» (19:00)

Видеотрансляция матча

Локомотив — Тамбов

21 сентября, понедельник

«Динамо» — «Ахмат» (19:00)

Видеотрансляция матча

Динамо — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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