Все билеты на матч «Спартак» — «Химки» проданы
13:43
Все билеты на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками» проданы, сообщает официальный Twitter московского клуба.
«Все билеты на «Спартак» — «Химки» проданы! Ждем вас на последнем домашнем матче сезона», — говорится в сообщении.
Все билеты на #СпартакХимки проданы! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 6, 2021
Ждём вас на последнем домашнем матче сезона ?? pic.twitter.com/8T6jIectDQ
Вместимость «Октрытие Банк Арена» с учетом ограничения в 50 процентов составляет 22 285 человек.
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая в Москве и начнется в 19:00 мск. Красно-белые с 53 очками занимают второе место в турнирной таблице, подмосковный клуб с 44 очками — на восьмой строчке.
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