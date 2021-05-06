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Все билеты на матч «Спартак» — «Химки» проданы

13:43
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Все билеты на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками» проданы, сообщает официальный Twitter московского клуба.

«Все билеты на «Спартак» — «Химки» проданы! Ждем вас на последнем домашнем матче сезона», — говорится в сообщении.

Вместимость «Октрытие Банк Арена» с учетом ограничения в 50 процентов составляет 22 285 человек.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая в Москве и начнется в 19:00 мск. Красно-белые с 53 очками занимают второе место в турнирной таблице, подмосковный клуб с 44 очками — на восьмой строчке.

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