Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» выразил мнение, что попасть в клубы уровня «Челси» будет проще из команды из Санкт-Петербурга, чем из «Витесса».

— В декабре 2018-го вы говорили мне: «Возможно, через пару лет окажусь в «Челси». Все реально, если работать». Но сейчас вы в «Зените». Да, клуб — чемпион России, но все же не «Челси».

— Мне кажется, что из «Зенита» в клубы уровня «Челси» добраться проще, чем из «Витесса». Даже несмотря на то, что команда из Арнема для молодых считается трамплином. Туда постоянно приходят в аренду из больших клубов и лиг. Но там ты не поиграешь в Лиге чемпионов, не наберешься того опыта, который позволит легче сделать следующий шаг. И одно дело — когда ты приходишь в аренду в Арнем из самого «Челси», как, например, Маунт, или из «Реала», как Эдегор. И совсем другое — когда тебе нужно не возвращаться, а делать шаг вперед.

— Тем не менее два с половиной года назад вы никуда из Европы не рвались, хотя Россию и не исключали. Ни разу не пожалели, что поехали сюда?

— Нет, конечно. Опять же, потому что дважды выиграл золото, другие трофеи. В «Витессе» все-таки тяжеловато конкурировать с «Аяксом» или ПСВ. Но мне скоро 26, это не молодой, но нормальный для футбола возраст, и в принципе все шансы снова оказаться в Европе и заиграть там у меня есть.

— Ваш контракт с питерским клубом заканчивается через два года. Сейчас вы ближе к тому, чтобы его продлить или снова уехать в Европу?

— За два года всякое может произойти, поэтому сейчас не загадываю. Переговоры о продлении еще не начинались.

(Игорь Рабинер)

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