Караваев назвал самого обрусевшего легионера «Зенита»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» назвал самого обрусевшего иностранца в составе команды.

— Кто из легионеров «Зенита» — самый русский?

— Азмун. Он так давно в России, что его и за легионера в команде никто уже не считает. Говорит по-русски с акцентом, но свободно. Далее — Себа (Дриусси, — Прим. И.Р.). Он хорошо понимает слова и пытается их повторять. Например, «пойдем туда». Сейчас Барриос начал делать то же самое — но он, кажется, просто иногда говорит и не понимает, о чем (улыбается). Ловрену как хорвату, конечно, легче, какие-то схожие слова в языках есть. Что-то простое уже может сказать.

— Но ведь он сейчас — капитан, а человеку с повязкой неплохо бы на языке этой страны свободно формулировать.

— После «Ливерпуля» он по-английски хорошо говорит, а им в команде все в той или иной степени владеют. И Малком, и Дуглас Сантос, и Дриусси...

(Игорь Рабинер)

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