Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:48

Артур Нигматуллин: «Очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части РПЛ»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о своей игре в первой части сезона РПЛ.

«Мне очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части сезона РПЛ. Я для этого стараюсь, тренируюсь и показываю свои лучшие качества, чтобы смогли меня оценивать. Пик моей карьеры? Сложно сказать. В сезоне-2017/18 я был не хуже, тогда играл за «Амкар» и 13 сухих матчей провел в чемпионате. В сезоне-2018/19 с «Арсеналом» мы хорошо сыграли, когда заняли шестое место. Я тогда много матчей провел «на ноль» и все время был в игре — это основной показатель», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

32-летний Нигматуллин провел 17 матчей в РПЛ, пропустив 15 голов. В семи играх он сумел сохранить ворота нижегородской команды в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/artur-nigmatullin-priyatno-chto-menya-schitayut-odnim-iz-luchshikh-vratarei-pervoi-chasti-rpl-321878/
Артур Нигматуллин
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Рафаэль Надаль из-за травмы не сыграет на Australian Open-2024
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Россиянам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что Муро пока не может тренироваться в полную силу
Гранат считает, что прогресс Тюкавина связан с приходом Смолова в «Динамо»
«Черноморец» может арендовать у «Спартака» Зорина
Баньяц может покинуть «Краснодар» зимой
Оганесян пожелал российскому спорту вернуться на международную арену
Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Быстрова сообщил, что футболист поедет на сборы с «Астаной»

Дмитрий Кузнецов рассказал об обстоятельствах гибели вратаря Михаила Еремина в ночь после победы в Кубке СССР
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости