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Сегодня, 13:43

Агент Быстрова сообщил, что футболист поедет на сборы с «Астаной»

Алина Савинова
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Александр Маньяков, агент защитника «Ахмата» Марата Быстрова, ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста в «Астану».

«Да, сейчас мы ведем переговоры с «Астаной». На какой они сейчас стадии? Марат поедет на сборы с «Астаной», там все станет ясно», — цитирует Маньякова Legalbet.kz.

В этом сезоне Быстров провел 7 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт 31-летнего футболиста с грозненским клубом действует до лета 2024 года.

Источник: https://legalbet.kz/news/agent-bistrova-marat-poedet-na-sbori-s-astanoj/
ФК Астана
ФК Ахмат
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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