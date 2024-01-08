Агент Быстрова сообщил, что футболист поедет на сборы с «Астаной»

Александр Маньяков, агент защитника «Ахмата» Марата Быстрова, ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста в «Астану».

«Да, сейчас мы ведем переговоры с «Астаной». На какой они сейчас стадии? Марат поедет на сборы с «Астаной», там все станет ясно», — цитирует Маньякова Legalbet.kz.

В этом сезоне Быстров провел 7 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт 31-летнего футболиста с грозненским клубом действует до лета 2024 года.