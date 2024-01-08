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Сегодня, 13:55

Дмитрий Кузнецов рассказал об обстоятельствах гибели вратаря Михаила Еремина в ночь после победы в Кубке СССР

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — капитан последних чемпионов СССР — ЦСКА 1991 года, участник чемпионатов мира и Европы, футболист ла лиги в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах трагической гибели вратаря той команды Михаила Еремина в автокатастрофе в ночь после победы армейцев в финале Кубка СССР 1990/91 над «Торпедо» (3:2).

— Одна из самых жутких историй нашего футбола — гибель вратаря ЦСКА Михаила Еремина в ночь после выигрыша Кубка СССР в 91-м у «Торпедо».

— Родного человека потеряли... Судьба. Если бы поехали отмечать все вместе после Кубка — ничего бы не случилось. Никто бы Ерему от себя не отпустил, он с нами бухал бы, а потом домой повезли бы. А он уехал в Зеленоград праздновать день рождения друга. И вместе с ним разбился...

— Тот тоже погиб?

— Да. У него день рождения был 19 июня. А мы играли финал Кубка 23-го. После игры говорим: «Поехали в ресторан, выпьем». Он: «Да я на завтра заказал ресторан «Солярис» в гостинице «Космос» — и день рождения мой отметим, и победу». Отметили...

— Легенда не врет, что на могиле Еремина вы пообещали друг другу выиграть тот чемпионат Союза, которому суждено было стать последним?

— Не пообещали, а просто сказали: «Давайте, ребят, в память о Мишке выиграем». Сказали и сделали. Чувствовали, что команда мощная, никто с нами не сдюжит.

— Вас же после победы в Кубке болельщики на руках до автобуса несли?

— Да. Это было что-то! Подняли и понесли. А у нас полные сумки шампанского, и я свою держу, не отпускаю. Кричу: «Шампанское не разбейте! А то сейчас бросите меня...» Не разбили, — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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