Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк признался, что его кумиром был Рыжиков

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, кто был его кумиром в детстве.

27 августа игрок принял участие в матче, где бело-голубые победили «Спартак» в рамках 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:0.

«Моим первым клубом был казанский «Рубин». В возрасте семи лет пришел в академию и прошел ее от звонка до звонка. В то время вратарем «Рубина» был Сергей Рыжиков, и в детстве я, конечно, хотел добиться таких же успехов, как он. Поэтому, наверное, можно сказать, что он был моим кумиром», — цитирует Волка Legalbet.

Рыжиков играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год, проведя 359 матчей за команду. В составе казанского клуба он дважды становился чемпионом России.

Также Рыжиков известен по выступлениям за «Локомотив», «Сатурн», «Крылья Советов» и «Тамбов». Сейчас экс-футболист работает главным тренером казанского «Сокола».