Один из основателей фанатского движения «Зенита» назвал трансфер Соболева большим косяком

Один из основателей фанатского движения «Зенита» Максим Дукельский предположил, какой реакции стоит ждать от фанатов сине-бело-голубых на приход в питерскую команду форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Трансфер случился, но отношение к нему выразить надо. Если брать эмоциональную сторону, это большой косяк, который не пройдет бесследно. Чем он может обернуться? Например, я имею в виду скандирование. Возможно, какие-то самодельные баннеры. Вот пример Дзюбы. Как реагировал Вираж до его окончания карьеры в «Зените»? Даже когда он бил пенальти, ему мешали это делать. Думаю, что ситуацию с Соболевым можно соотнести с Дзюбой. Абсолютно точно будет негатив», — приводит «РБ Спорт» слова Дукельского.

Соглашение 27-летнего Соболева с сине-бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. Всего он сыграл 140 матчей за красно-белых, отметившись 58 голами и 32 результативными передачами.