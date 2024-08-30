Веретенников считает, что Дзюба может найти себе команду в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников поделился мыслями о том, что форвард Артем Дзюба находится без клуба.

«Его срок как игрока уже прошел? Думаю, нет. Артем — амбициозный парень, который точно может найти себе команду в РПЛ. Не знаю, почему он до сих без клуба. Хочется, чтобы он продолжил свою карьеру. У него еще есть силы и возможности играть. Может, у него еще получится найти себе команду до конца трансферного окна», — цитирует Веретенникова Metaratings.ru.

Последним на данный момент клубом 36-летнего Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 года по июнь 2024-го. Ранее в своей карьере форвард играл за такие команды, как «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».