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Веретенников считает, что Дзюба может найти себе команду в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников поделился мыслями о том, что форвард Артем Дзюба находится без клуба.

«Его срок как игрока уже прошел? Думаю, нет. Артем — амбициозный парень, который точно может найти себе команду в РПЛ. Не знаю, почему он до сих без клуба. Хочется, чтобы он продолжил свою карьеру. У него еще есть силы и возможности играть. Может, у него еще получится найти себе команду до конца трансферного окна», — цитирует Веретенникова Metaratings.ru.

Последним на данный момент клубом 36-летнего Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 года по июнь 2024-го. Ранее в своей карьере форвард играл за такие команды, как «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».

Источник: Metaratings.ru.
Артем Дзюба
Олег Веретенников
Футбол
РПЛ
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 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
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 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
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10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
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