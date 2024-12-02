Песьяков — о Сергееве в «Крыльях Советов»: «Мы так бездарно начали, что нам и Месси бы не помог»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» оценил игру своего партнера по самарскому клубу, нападающего Ивана Сергеева.

В сентябре Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита». Во вчерашнем матче 17-го тура РПЛ против своей бывшей команды на «Газпром Арене» 29-летний нападающий оформил дубль и помог самарцам одержать волевую победу (3:2).

— Непосредственно в подготовке (к игре с «Зенитом» у Сергеева. — Прим. «СЭ») не было никаких моментов, которые бы обратили на себя внимание, — начал Песьяков. — Посидели, в картишки раскинули, и все (смеется). А вот то, как он вел себя на поле, сколько он бегал... Если Ваня будет делать это не только с «Зенитом», а с условным «Ахматом», то он будет забивать в два, а то и в три раза больше. Футбольный бог его просто вознаградит, и все у него будет хорошо, и он подпишет еще не один хороший контракт.

— Возвращение Сергеева преобразило игру «Крыльев»?

— Слушайте, мы так бездарно начали, что здесь нам и Месси бы не помог (смеется). Честно, не знаю. Давайте подождем еще немножко. Надеюсь, сейчас что-то пойдет. Единственное, осталась только одна игра, дальше — зимняя пауза. Но давайте хотя бы еще одну игру сыграем, и потом будем на этот вопрос отвечать (смеется), — сказал Песьяков «СЭ».

В нынешнем сезоне Сергеев провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. 7 декабря самарцы в гостях сыграют с «Ростовом».