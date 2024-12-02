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Сегодня, 15:46

Песьяков — о Сергееве в «Крыльях Советов»: «Мы так бездарно начали, что нам и Месси бы не помог»

Алексей Михайлов
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» оценил игру своего партнера по самарскому клубу, нападающего Ивана Сергеева.

В сентябре Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита». Во вчерашнем матче 17-го тура РПЛ против своей бывшей команды на «Газпром Арене» 29-летний нападающий оформил дубль и помог самарцам одержать волевую победу (3:2).

— Непосредственно в подготовке (к игре с «Зенитом» у Сергеева. — Прим. «СЭ») не было никаких моментов, которые бы обратили на себя внимание, — начал Песьяков. — Посидели, в картишки раскинули, и все (смеется). А вот то, как он вел себя на поле, сколько он бегал... Если Ваня будет делать это не только с «Зенитом», а с условным «Ахматом», то он будет забивать в два, а то и в три раза больше. Футбольный бог его просто вознаградит, и все у него будет хорошо, и он подпишет еще не один хороший контракт.

— Возвращение Сергеева преобразило игру «Крыльев»?

— Слушайте, мы так бездарно начали, что здесь нам и Месси бы не помог (смеется). Честно, не знаю. Давайте подождем еще немножко. Надеюсь, сейчас что-то пойдет. Единственное, осталась только одна игра, дальше — зимняя пауза. Но давайте хотя бы еще одну игру сыграем, и потом будем на этот вопрос отвечать (смеется), — сказал Песьяков «СЭ».

В нынешнем сезоне Сергеев провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. 7 декабря самарцы в гостях сыграют с «Ростовом».

Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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 11 1 3
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