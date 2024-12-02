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Стрепетов поделился эмоциями о матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Камила Абдурахманова
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями о попытках Сергея Семака уйти от поражения в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3).

«Удивила замена Мостового, который в первом тайме пытался что-то делать, обострять. Удивил меня и перевод Сантоса на другой фланг — он и так последние игры после получения российского гражданства опустился на один уровень с российскими футболистами... А сейчас просто оказался в тени.

Получается, четыре «башни» «Зенита» не справились с одной «башней» «Крыльев» по имени Сергей Песьяков. В штрафной он справился просто блестяще. Да и моментов было мало. А Сергеев просто «возил» оборону, с мячом бежал быстрее любого из защитников «Зенита». Было очень интересно слушать экспертов перед матчем, которые говорили, что Сергеев сейчас не в форме, он не забивает, он потерял мотивацию, у него мало игровой практики. Но есть такой советское выражение — мастерство не пропьешь», — рассказал Стрепетов «РБ Спорт».

«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» на своем стадионе со счетом 1:3. Самарцы забили три мяча, два из которых на счету Ивана Сергеева, еще один гол принадлежит Ивану Олейникову. У «Зенита» отличились Максим Глушенков и Нуралы Алип.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Сергеев
Сергей Песьяков
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
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 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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