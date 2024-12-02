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Сегодня, 15:58

Бабич заявил, что футболисты «Спартака» верят в победу в РПЛ в этом сезоне

Диана Андрющенко
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что красно-белые верят в победу в Мир — РПЛ в сезоне-2024/25.

«Мы не думаем о «Зените» или о ком-либо, только о своей игре. Конечно, мы верим в чемпионство в РПЛ в этом сезоне, но нам нужно смотреть только на себя и на то, что мы делаем. Не нужно думать о «Зените» или «Краснодаре», ведь впереди у нас игра с «Пари НН». Но даже если люди не верят в нас, то мы верим, что можем стать чемпионами в этом сезоне, потому что наша команда очень качественная.

Мы не думаем о серии из пяти побед, нужно двигаться шаг за шагом, от матча к матчу, мы не должны смотреть назад. Но, честно, я не думаю об этом, потому что это может влиять. Хочу оставаться скромным, чтобы готовиться к следующему матчу», — цитирует Бабича ТАСС.

«Спартак» одержал пять побед подряд в РПЛ и занимает третью строчку турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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