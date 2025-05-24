Агкацев: «Созвонился с Сафоновым, он поздравил нас»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о звонке голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову после победы над «Динамо» (3:0) в 30-м туре РПЛ.

«Созвонился с Матвеем Сафоновым, он поздравил нас. Я пожелал ему удачи в Лиге чемпионов.

Кривцов поехал на крыше машины? Я сейчас тоже поеду. Эмоции остались в раздевалке, где я и курил больше всех (смеется)», — сказал Агкацев.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории. До него «Зенит» выигрывал РПЛ в шесть раз подряд.