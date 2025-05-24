Овечкин позвонил Смолову в раздевалку «Краснодара»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин позвонил нападающему «Краснодара» Федору Смолову, чтобы поздравить «быков» с чемпионством в РПЛ.

В этот момент игроки южной команды праздновали в раздевалке завоевание золотых медалей под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». К созвону также присоединился российский хоккеист Илья Ковальчук.

«Краснодар» в 30-м туре разгромил московское «Динамо» (3:0) и занял первое место в таблице РПЛ с 67 очками, опередив «Зенит» на один балл. «Быки» впервые в истории стали чемпионами России.