Быстров назвал сезон «Зенита» провальным: «Некоторые футболисты не усилили игру, а кто-то ослабил»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров ответил «СЭ» на вопрос о результатах команды в сезоне-2024/25.

«Отсутствие титулов в столетие клуба — это не то, на что рассчитывали в руководстве. Перестройка? Не знаю, не вхожу в руководство клуба. Некоторые футболисты, которые пришли в «Зенит», не усилили игру, а кто-то ослабил. Сезон провален», — сказал Быстров «СЭ».

Сине-бело-голубые финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 66 очками. «Краснодар» набрал 67 очков и финишировал на первой строчке.