Вратарь «Химок» Гудиев рассказал об отстранении футболистов: «В команде нет обид на тренера»

Вратарь «Химок» Виталий Гудиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации в команде.

— «Химки» находятся в затруднительном положении. Как вы планируете из него выбираться?

— Мы работаем, выкладываемся на тренировках, делаем все, что говорит тренер. В коллективе ситуация хорошая, все выходят на тренировку заряженные, работают, слушают тренера. Все довольны работой. Сейчас нет результата, это напрягает.

— От тренировок были отстранены некоторые игроки.

— Вопрос не ко мне. С ребятами на связи. Они сейчас не тренируются.

— В команде нет обид на тренера?

— Нет, в команде нет обид на тренера. Все нормально.

10 октября стало известно, что Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.