В «Сивасспоре» назвали фейком новость об интересе к Селихову

Президент «Сивасспора» Менджун Отякмаз прокомментировал информацию об интересе турецкого клуба к вратарю «Спартака» Александру Селихову.

«Сивасспор» интересовался Селиховым? Нет, это фейковые новости", — приводит слова Отякмаза Sport24.

По сообщениям СМИ, Селиховым интересовались «Зенит», «Касымпашу», «Сивасспор» и клубы из Саудовской Аравии.

«Спартак» объявил о продлении контракта с 28-летним Селиховым в пятницу, 14 октября. Новое соглашение с голкипером действует до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 15 голов в 11 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.