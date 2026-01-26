Лещук: «После окончания карьеры хочется свое дело, которое будет приносить удовольствие»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, кем он видит себя по окончании игровой карьеры.

«Пока сложно об этом говорить, так как не собираюсь заканчивать карьеру. Но точно понимаю одно: за время карьеры важно выстроить пассивный доход, чтобы дальше иметь свободу, а не зависеть от необходимости зарабатывать. И хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день», — написал Лещук в своем Telegram-канале.

29-летний голкипер отметил, что у него уже есть мысли о том, каким бизнесом ему хотелось бы заниматься, однако он пока хочет оставить эти размышления при себе.

Лещук выступает за «Динамо» на протяжении всей карьеры. В сезоне-2025/26 вратарь провел 7 матчей за бело-голубых во всех турнирах, пропустив 11 голов и дважды отыграв на ноль.