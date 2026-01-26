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26 января, 10:38

Лещук: «После окончания карьеры хочется свое дело, которое будет приносить удовольствие»

Алина Савинова

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, кем он видит себя по окончании игровой карьеры.

«Пока сложно об этом говорить, так как не собираюсь заканчивать карьеру. Но точно понимаю одно: за время карьеры важно выстроить пассивный доход, чтобы дальше иметь свободу, а не зависеть от необходимости зарабатывать. И хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день», — написал Лещук в своем Telegram-канале.

29-летний голкипер отметил, что у него уже есть мысли о том, каким бизнесом ему хотелось бы заниматься, однако он пока хочет оставить эти размышления при себе.

Лещук выступает за «Динамо» на протяжении всей карьеры. В сезоне-2025/26 вратарь провел 7 матчей за бело-голубых во всех турнирах, пропустив 11 голов и дважды отыграв на ноль.

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Игорь Лещук
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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