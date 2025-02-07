Лещук — об автоголе в матче со «Спартаком»: «Моей явной ошибки там не было»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал эпизод с автоголом в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Спартака» (0:1). Этот мяч стал единственным в игре и принес красно-белыми победу.

— Маричаль, видимо, не успел посмотреть, где я стою. Отдал не глядя. Получилось, что мне немного не хватило, чтобы достать мяч. Глупая ошибка. Но пока ничего страшного в этом не вижу. Такой единичный случай. Когда просят играть ногами, бывает и такое.

— Обсудили с Марцелом это или с Маричелем?

— Нет. Просто во время игры подбодрили его. Бывает. Тем более игра неофициальная. Ошибки воспринимаются по-другому.

— Ваша вина есть?

— Наверное, можно поискать моменты, где я мог сыграть иначе, но, на мой взгляд, моей явной ошибки там нет. Сыграть иначе можно было, чтобы избежать. По Нико, думаю, тренерский штаб ему скажет, что делать в этой ситуации, и он сам будет понимать, что нужно хотя бы чуть-чуть бросить взгляд на вратаря.

— Вас команда поддержала?

— А меня что поддерживать? Это я поддерживал команду, давал им шанс реабилитироваться во время игры.

«Спартак» вышел в финал турнира и сыграет с «Зенитом» 11 февраля. «Динамо» 10-го числа встретится с «Ростовом» в матче за 5-е место.