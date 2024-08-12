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Сегодня, 21:10

Вратарь «Ахмата» Шелия пожелал «Спартаку» бороться за чемпионство

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» очень хорош в этом году. У «Спартака» новый тренер, ему нужно время, чтобы что-то выигрывать. Может, за что-то и поборется, но пока сложно говорить. Многие в России хотят, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство — я желаю ему этого», — цитирует Шелию «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита» на 5 очков.

Источник: РБ Спорт
Гиорги Шелия
ФК Спартак (Москва)
11
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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 4
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 4
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