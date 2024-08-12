Вратарь «Ахмата» Шелия пожелал «Спартаку» бороться за чемпионство

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» очень хорош в этом году. У «Спартака» новый тренер, ему нужно время, чтобы что-то выигрывать. Может, за что-то и поборется, но пока сложно говорить. Многие в России хотят, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство — я желаю ему этого», — цитирует Шелию «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» отстает от лидирующего в РПЛ «Зенита» на 5 очков.