Агент Гурцкая заявил, что Соболев должен извиниться перед «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о ситуации вокруг форварда «Спартака» Александра Соболева. От посоветовал игроку пойти к руководству московского клуба и объяснить ситуацию.

«Ситуация с Соболевым? Это ужасно. Когда ему главный тренер команды, который его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»...

Он должен плюнуть на все, что ему советуют, и подумать о своей карьере, прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Он также заявил, что футболисту необходимо извиниться перед болельщиками «Спартака» и клубом.