Черевченко попрощался с игроками «Факела»

Экс-главный тренер «Факела» Игорь Черевченко попрощался с командой.

12 августа воронежский клуб объявил об отставке специалиста.

«Игорь Геннадьевич провел заключительную тренировку и попрощался с командой.Спасибо за все!» — говорится в официальных клубных соцсетях.

49-летний Черевченко возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ и сумела избежать вылета по итогам сезона-2023/24.