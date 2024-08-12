Черевченко попрощался с игроками «Факела»
Экс-главный тренер «Факела» Игорь Черевченко попрощался с командой.
12 августа воронежский клуб объявил об отставке специалиста.
«Игорь Геннадьевич провел заключительную тренировку и попрощался с командой.Спасибо за все!» — говорится в официальных клубных соцсетях.
49-летний Черевченко возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ и сумела избежать вылета по итогам сезона-2023/24.
Источник: Официальный телеграм-канал ФК
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|17:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|19:30
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Ростов – Оренбург
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|18.08
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Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
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Зенит
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Педро
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|П
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Маркус Вендел
Зенит
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
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|К
|Ж
|
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