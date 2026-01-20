Мостовой — о словах Карседо про довольство составом «Спартака»: «Лукавит. Думаю, кого-то купят»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах главного тренера «Спартака» Хуана Карседо о том, что он доволен составом команды.

«Когда приходят новые люди в руководство, то всегда происходят трансферы. Я ни разу еще не видел, чтобы человек пришел в команду и сказал, что его все устаивает. А если так говорят, лукавят, потому что все равно покупают кого-то. На мой взгляд, в нынешней комплектации состава «Спартак» должен находиться в тройке», — сказал Мостовой «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Козлов