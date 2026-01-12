Врач «Локомотива» Калюжный: «Все игроки могут приступить к тренировкам без ограничений»

Врач «Локомотива» Игорь Калюжный в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игроков перед началом тренировочных сборов.

— В каком состоянии вернулась команда из отпуска?

— Все 24 футболиста, которые сегодня прошли УМО, вышли в хорошем состоянии. Все сдали тесты. На данный момент результаты тестов позволяют всем игрокам приступить к тренировкам без ограничений.

— Кто-то привез лишние килограммы?

— Небольшие погрешности есть у кого-то. Кто-то привез немного веса, кто-то чуть больше скинул. Это нормальный рабочий процесс.

— В каком состоянии Лукас Вера?

— Мы его провели на УМО перед подписанием контракта. Посмотрим, в каком состоянии он приедет на сборы.