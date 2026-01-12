Савичев перешел из «Акрона» в «Торпедо»

Защитник Константин Савичев покинул «Акрон» и продолжит карьеру в «Торпедо», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Футболист выступал за «Акрон» с лета 2021 года. За это время он помог красно-черным дойти до финала пути регионов FONBET Кубка России, выйти в РПЛ и занять девятое место по итогам дебютного для команды сезона в чемпионате России.

«Такие моменты рано или поздно настают, как бы при этом ни было грустно расставаться. Константин Савичев — игрок, яркими буквами вписавший себя в историю нашего молодого клуба. Он всегда оставался эталоном профессионализма, был настоящим капитаном, благодаря своему энтузиазму помогал и мне создавать максимально комфортные условия для развития клуба. Мы расстаемся хорошими друзьями и всегда будем рады новой встрече. Желаю ему успехов на новом этапе карьеры», — заявил владелец «Акрона» Павел Морозов.

Савичев провел 149 матчей за «Акрон», в которых забил 11 мячей и отдал 21 голевую передачу. Он занимает третье место в истории клуба по числу сыгранных матчей и является лучшим ассистентом тольяттинцев.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 21 очко за 21 матч сезона-2025/26.