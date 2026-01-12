Батраков признан CIES лучшим молодым атакующим полузащитником вне топ-5 лиг, а Кисляк — лучшим опорником
Футболист «Локомотива» Алексей Батраков занял первое место в рейтинге лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне топ-5 лиг Европы, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
20-летний россиянин набрал 84,3 балла. На второй позиции в данном списке расположился полузащитник «Аякса» Оскар Глух (82,5 балла), на третьей — Лукас Ассади (81,8) из «Универсидад де Чили».
Кроме этого, CIES признал игрока ЦСКА Матвея Кисляка лучшим молодым опорным полузащитником среди футболистов не из топ-5 европейских лиг. 20-летний Кисляк получил 83,4 балла и обошел Кеса Смита из «АЗ» (83,3 балла), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и сына бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Александара (81,7), играющего за «Брюгге».
В сезоне-2025/26 Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами. На счету Кисляка 5 забитых мячей и 5 голевых передач в 27 играх за ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1