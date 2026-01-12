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12 января, 14:50

Батраков признан CIES лучшим молодым атакующим полузащитником вне топ-5 лиг, а Кисляк — лучшим опорником

Алина Савинова
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков занял первое место в рейтинге лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне топ-5 лиг Европы, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

20-летний россиянин набрал 84,3 балла. На второй позиции в данном списке расположился полузащитник «Аякса» Оскар Глух (82,5 балла), на третьей — Лукас Ассади (81,8) из «Универсидад де Чили».

Кроме этого, CIES признал игрока ЦСКА Матвея Кисляка лучшим молодым опорным полузащитником среди футболистов не из топ-5 европейских лиг. 20-летний Кисляк получил 83,4 балла и обошел Кеса Смита из «АЗ» (83,3 балла), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и сына бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Александара (81,7), играющего за «Брюгге».

В сезоне-2025/26 Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами. На счету Кисляка 5 забитых мячей и 5 голевых передач в 27 играх за ЦСКА.

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Алексей Батраков
Матвей Кисляк
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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