Батраков признан CIES лучшим молодым атакующим полузащитником вне топ-5 лиг, а Кисляк — лучшим опорником

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков занял первое место в рейтинге лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне топ-5 лиг Европы, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

20-летний россиянин набрал 84,3 балла. На второй позиции в данном списке расположился полузащитник «Аякса» Оскар Глух (82,5 балла), на третьей — Лукас Ассади (81,8) из «Универсидад де Чили».

Кроме этого, CIES признал игрока ЦСКА Матвея Кисляка лучшим молодым опорным полузащитником среди футболистов не из топ-5 европейских лиг. 20-летний Кисляк получил 83,4 балла и обошел Кеса Смита из «АЗ» (83,3 балла), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и сына бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича Александара (81,7), играющего за «Брюгге».

В сезоне-2025/26 Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами. На счету Кисляка 5 забитых мячей и 5 голевых передач в 27 играх за ЦСКА.