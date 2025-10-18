Воробьев ждет номинации гола в ворота ЦСКА на премию Пушкаша

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на свой гол в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«На премию Пушкаша номинируем? Будем ждать», — сказал Воробьев «СЭ».

Премия имени Ференца Пушкаша — награда, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года.