Комличенко не считает гол Воробьева претендентом на премию Пушкаша

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос «СЭ» о голе нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

— Что это было?

— Не знаю, победа «Локомотива». Гол Воробьева сумасшедший.

— Это премия Пушкаша?

— Да нет! Случайно воткнул. Креветка? Да.

Премия имени Ференца Пушкаша — награда, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года.