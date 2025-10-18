Дивеев о своем состоянии после дерби с «Локомотивом»: «Нос болит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем состоянии после матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

На 32-й минуте футболист столкнулся с полузащитником железнодорожников Артемом Карпукасом и разбил нос. Врачи армейцев оказали помощь Дивееву, после чего защитник продолжил игру.

«Нос болит», — сказал Дивеев после матча.

Несмотря на повреждение, 26-летний защитник ЦСКА доиграл встречу до конца.