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29 июля, 09:49

Ву: «После победы в Кубке России «Спартак» стал более голодным до побед»

Сергей Ярошенко

Защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился эмоциями от победы команды в FONBET Кубке России.

«На трибунах был мой отец, полный стадион «Лужники», я просто пытался поймать буквально каждую секунду этой победы. Горжусь своей командой, на которую эта победа сильно повлияла. Мы почувствовали, что можем брать титулы и стали еще более голодными до побед в других турнирах. Жаль, уступили в Суперкубке, но впереди целый сезон. Надеюсь, что все сложится успешно!» — приводят «Вести» слова Ву из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» (1:1, пенальти 2:4) в матче за Суперкубок России. В сезоне-2025/26 московская команда заняла четвертое место в РПЛ и стала обладателем Кубка страны.

Источник: Вести
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Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
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