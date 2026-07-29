Ву: «После победы в Кубке России «Спартак» стал более голодным до побед»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился эмоциями от победы команды в FONBET Кубке России.

«На трибунах был мой отец, полный стадион «Лужники», я просто пытался поймать буквально каждую секунду этой победы. Горжусь своей командой, на которую эта победа сильно повлияла. Мы почувствовали, что можем брать титулы и стали еще более голодными до побед в других турнирах. Жаль, уступили в Суперкубке, но впереди целый сезон. Надеюсь, что все сложится успешно!» — приводят «Вести» слова Ву из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» (1:1, пенальти 2:4) в матче за Суперкубок России. В сезоне-2025/26 московская команда заняла четвертое место в РПЛ и стала обладателем Кубка страны.