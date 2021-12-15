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Колыванов: «Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории»

18:14
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Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Руя Витории.

«Я почему-то не удивлен даже. Отставка тренера в «Спартаке» — обычная история, там всегда требуют результата здесь и сейчас. Люди, работающие там, не умеют ждать. Увольнение уже давно должно было произойти. Селихов продлил жизнь Руя в Москве. Девятое место в чемпионате говорит само за себя. Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории. Получится ли у Ваноли в «Спартаке»? Это очередной кот в мешке. Может, станет лучше, может, хуже. Время покажет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.

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Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория и Паоло Ваноли, будет ли уволен Витория, кто заменит, результаты в сезоне 2021/22