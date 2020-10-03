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«Во втором тайме заставили «Зенит» сесть ниже, так как хотели выиграть». Максименко оценил игру «Спартака»

21:51
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко после ничейного результата в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1) похвалил команду.

— Я часть команды. Команда хорошо сыграла, мы играли на победу, чуть-чуть не хватило. Будем работать, чтобы в следующем матче побеждать.

Три сэйва подряд? Так получилось, что я три подряд отбил. В игре так особо не сможешь анализировать моменты.

Была ли помеха со стороны Жиго в первом голе? Он хотел, как лучше, но получилось как всегда. Саму никто не винит. Ничего, отыгрались, могли еще забить. Ничего страшного.

Семак сказал, что его команда хуже играла во втором тайме? Они чуть ниже садились, может быть, с этим связано. Во втором тайме и мы добавили, заставили их сесть ниже, так как хотели выиграть. Инструкции в перерыве? Играть агрессивнее, — сказал Максименко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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