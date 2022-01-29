«Я буду скучать по тебе, колхозник». Оздоев попрощался с Азмуном

Магомед Оздоев попрощался с Сердаром Азмуном, который переходит в «Байер»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с нападающим Сердаром Азмуном. Иранец подписал ранее контракт с «Байером».

«Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал Оздоев в Instagram, опубликовав фотографию с форвардом.

«Всегда в моем сердце все игроки и тренеры, и все мои колхозники фанаты «Зенита», — написал в комментариях к посту Азмун.

Напомним, Азмун называл в раздевалке своих одноклубников колхозниками после победы в чемпионате России.

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22.