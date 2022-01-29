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«Я буду скучать по тебе, колхозник». Оздоев попрощался с Азмуном

Магомед Оздоев попрощался с Сердаром Азмуном, который переходит в «Байер»
Евгений Козинов
Корреспондент
Магомед Оздоев и Сердар Азмун в матче против «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с нападающим Сердаром Азмуном. Иранец подписал ранее контракт с «Байером».

«Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал Оздоев в Instagram, опубликовав фотографию с форвардом.

«Всегда в моем сердце все игроки и тренеры, и все мои колхозники фанаты «Зенита», — написал в комментариях к посту Азмун.

Напомним, Азмун называл в раздевалке своих одноклубников колхозниками после победы в чемпионате России.

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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Ф1 (-1.0)

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ТБ 1.5

14%

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ПСЖ
Ницца

П1

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1.45

Обе забьют - да

20%

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ТБ 2.5

10%

1.58
Магомед Оздоев
Сердар Азмун
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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